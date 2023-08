Mondiali femminili 2023, superati gli spettatori dell’ultima edizione. E l’Australia punta il torneo maschile del 2034

In termini di spettatori, si può già affermare con certezza che i Mondiali femminili di calcio in Australia e Nuova Zelanda siano stati un successo. Già al termine della fase a gironi, sono stati infatti superati gli spettatori di tutta l’edizione del 2019 in Francia. Come annunciato dalla Fifa, un totale di un milione 222mila persone, per una media di 25mila, hanno assistito ai 48 incontri finora disputati. Numeri alla mano, è stato registrato un aumento del 29% rispetto all’ultima edizione (1,1 milioni). C’è da dire che stavolta ci sono più squadre (32 invece di 24) ergo più partite, tuttavia è già stato superato l’obiettivo della Fifa, che sperava di vendere 1,3 milioni di biglietti e invece ne ha venduti più di 1,7. Da segnalare soprattutto una serie di sold out, tra cui la prima partita dell’Australia, a Sydney contro l’Irlanda.

Proprio in virtù di questi dati che lasciano ben sperare, l’Australia sta pensando di candidarsi per ospitare i Mondiali maschili del 2034. “Pensiamo che il successo del Mondiale femminile sia un trampolino di lancio per altre candidature, come per il Mondiale per club del 2029 e il Mondiale maschile nel 2034” ha spiegato James Johnson, Ceo della Federcalcio australiana.