Basket, Banchero: “Con l’Italia è finita bene, c’è rispetto reciproco. Ho scelto team Usa per mia madre”

In un’intervista a The Athletic, Paolo Banchero è tornato a parlare della sua scelta di giocare con il team Usa e non con l’Italia: “E’ stato un lungo processo, ma alla fine ho preso la mia decisione. Mia madre ha giocato per gli Stati Uniti, perciò è sempre stato un mio sogno. Tuttavia penso che sia finita bene e che tra me e l’Italia ci sia un rispetto reciproco. Dopo la mia scelto gli ho mandato un messaggio, spiegando loro quanto significasse ciò che hanno fatto per me fin dai tempi del liceo. Mi hanno aiutato a prendere la cittadinanza e mi hanno insegnato molto sia sul paese che sul passato della mia famiglia“.

Il rookie dell’anno ha poi parlato delle differenze tra il suo ruolo agli Orlando Magic e quello in nazionale: “In NBA sono il realizzatore principale della franchigia, mentre qui posso fare altre cose, come ad esempio avere un impatto sul match in fase difensiva, ma anche a rimbalzo o in altri modi. Proverò a mettere in mostra qualsiasi cosa serva alla squadra“.