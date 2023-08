Flamengo, Sampaoli sul caso Pedro: “Argomento chiuso, fa male ma bisogna andare avanti”

Il tecnico del Flamengo, Jorge Sampaoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo sull’Olimpica, archiviando definitivamente il caso Pedro, colpito da un pugno sferrato dal preparatore atletico Pablo Fernandez: “Ciò che ha fatto Pablo è deplorevole. E’ un compagno d’avventura, ma è giusto che abbia pagato per l’errore commesso, lasciando il club. Quello che è successo mi ha fatto molto male, ma bisogna andare avanti“. Sampaoli ha poi aggiunto: “Tutte le persone che lavorano con me al Flamengo sono la mia gente. Pedro è la mia gente e devo proteggerlo, risolvendo ogni situazione interna. Argomento chiuso, non ho altro da dire“.