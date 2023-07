Giovanni Malagò: “L’Italia è grande nello sport anche grazie all’antidoping”

“Noi siamo un grandissimo paese nello sport, siamo dei giganti con risultati sportivi impressionanti, da anni primi in Europa. Se l’Italia è un Paese grandissimo lo deve a tante componenti, tra cui l’antidoping”. Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante il convegno “Presente e futuro dell’antidoping” che si è svolto presso il Salone d’Onore del Coni. “Siamo stati secondi dietro gli Stati Uniti, ora siamo appena dietro la Cina ma sul podio e primi in Europa. Questo è un miracolo italiano, anche perché negli Stati Uniti e in Cina si fa sport già a scuola e noi dire che siamo indietro è dire poco perché il nostro, fondamentalmente, è un sistema che si fonda sul volontariato”, conclude Malagò. Per Fabio Pigozzi, presidente della federazione internazionale di medicina e dello sport e numero uno di Nado Italia “la giornata di oggi serve anche a tracciare le nuove sfide senza perdere di vista il principio fondamentale: l’antidoping ha un significato in quanto protezione dell’atleta stesso. Questa è un’iniziativa per tracciare lo stato dell’arte sull’antidoping. E’ un aspetto che non può essere distaccato da altri focus come gli aspetti giuridici o quelli di carattere scientifico”.