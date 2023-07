Mondiali femminili 2023, il Giappone domina la Spagna e si prende il primo posto

di Valerio Carriero 25

Nello spareggio per il primo posto del girone C dei Mondiali femminili di calcio 2023 è il Giappone a spuntarla. Allo Sky Stadium di Wellington (Nuova Zelanda), le nipponiche rifilano un pesantissimo 4-0 alla Spagna e concludono a punteggio pieno il proprio raggruppamento. Il Giappone lascia il possesso palla alle avversarie ma è letale sotto porta e va al riposo già in vantaggio di tre reti, grazie alla doppietta di Miyazawa e al gol di Ueki. La Spagna, tramortita, non riesce a rendere meno amaro il punteggio e subisce addirittura il 4-0 firmato Tanaka. Agli ottavi di finale le iberiche sfideranno dunque la Svizzera, prima del gruppo A, mentre le asiatiche se la vedranno contro la Norvegia.

Nell’altro match disputato in contemporanea tra le due nazionali già eliminate, sorride lo Zambia: 3-1 al Costa Rica con le marcature di Mweemba, Banda (su rigore) e Kundananji, inutile il gol di Herrera.

