Mondiali femminili 2023: tabellone e accoppiamenti

Il tabellone e gli accoppiamenti della fase finale dei Mondiali femminili 2023. che si svolgono in Australia e in Nuova Zelanda. Dopo la fase a gironi, le prime due classificate di ciascun raggruppamento si sono qualificate per gli ottavi di finale e daranno vita a nuovi spettacolari match per provare a raggiungere le fasi successive, fino alla finalissima, che assegnerà il titolo di Campionesse del Mondo. Ecco il tabellone e gli accoppiamento.

IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI

Ottavi di finale

Sabato 5 agosto

Ore 7:00 – 1A-2C

Ore 10:00 – 1C-2A

Domenica 6 agosto

Ore 4:00 – 1E-2G

Ore 11:00 – 1G-2E

Lunedì 7 agosto

Ore 9:30 – 1D-2B

Ore 12:30 – 1B-2D

Martedì 8 agosto

Ore 10:00 – 1H-2F

Ore 13:00 – 1F-2H

Venerdì 11 agosto

Ore 3:00 – W49-W51

Ore 9:30 – W50-W52

Sabato 12 agosto

Ore 9:00 – W53-W55

Ore 12:30 – W54-W56

Martedì 15 agosto

Ore 10:00 – W57-W58

Mercoledì 16 agosto

Ore 12:00 – W59-W69

Sabato 19 agosto

Ore 10:00 – RU61-RU62

Domenica 20 agosto

Ore 12:00 – W61-W62