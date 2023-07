Cocciaretto-Naef in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Losanna 2023

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Celine Naef nel primo turno del WTA 250 di Losanna 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della città svizzera. Reduce dalla prematura sconfitta a Palermo, la talentuosa azzurra vuole riscattarsi al più presto e spera di farlo nel torneo elvetico. Al debutto affronterà la beniamina di casa, che potrà contare sul sostegno del pubblico ma sarà anche provata dai recenti impegni in Hopman Cup. Secondo i bookmakers partirà favorita Cocciaretto, ma guai a prendere sottogamba la sfida. Le due giocatrici non si sono mai affrontate a livello Wta.

Cocciaretto e Naef scenderanno in campo martedì 25 luglio, con orario e campo ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Cocciaretto e Naef garantendo ai propri lettori aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.