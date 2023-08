Mondiali calcio femminile 2023, Infantino promuove gli arbitri: “Siete un modello, state facendo la storia”

Il presidente della Fifa Gianni Infantino promuove gli arbitri che stanno dirigendo le gare dei Mondiali di calcio femminile, in corso di svolgimento tra Australia e Nuova Zelanda. “Siete un modello per tante donne in tutto il mondo, siete un esempio e state facendo la storia. State facendo un ottimo lavoro, è davvero apprezzato e riconosciuto da tutti. Sono davvero pieno di ammirazione”, si è congratulato il numero 1 della Fifa rivolgendosi agli assistenti e gli addetti al Var per le loro prestazioni alla Women’s World Cup 2023. Sono in totale 33 arbitri, 55 assistenti arbitrali e 18 addetti al Var a far parte della spedizione del team arbitrale. I fischietti sono stati premiati dal Presidente della Fifa con un medaglia e attestato di partecipazione.