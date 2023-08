Liverpool, ai dettagli l’acquisto di Caicedo: offerta da 128 milioni di euro al Brighton

Ennesimo trasferimento monstre di questa sessione di calciomercato in Inghilterra. Moises Caicedo è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Liverpool per una cifra che si aggira attorno ai 111 milioni di sterline, ovvero 128 milioni di euro. Il 21enne centrocampista ecuadoriano, da tempo nei radar non solo dei Reds ma anche del Chelsea, è stato convinto dall’offerta della squadra di Kloop, ma soprattutto il Brighton in questo modo ha ottenuto la cifra che stava cercando per il suo giovane talento, destinato quindi a lasciare Roberto De Zerbi.