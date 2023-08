Coppa di Germania 2023, Makkabi Berlin prima squadra ebraica nella competizione: sfiderà il Wolfsburg

Il Makkabi Berlin, squadra fondata dai sopravvissuti dell’Olocausto, sarà il primo club ebraico a giocare la Coppa di Germania quando domenica sfiderà il Wolfsburg. “Non avrei mai immaginato che noi, come squadra ebraica, avremmo giocato una partita di Coppa contro una squadra della Bundesliga. Quindi per noi, e per me personalmente, è una grande gioia”, ha detto il co-fondatore del club, Marian Wajselfisz, all’Associated Press. Il Makkabi, nato dalle ceneri del Bar Kochba Berlin (squandra bandita dalle competizioni dal regime nazista nel 1938), è stato fondato nel 1970. “Questo è qualcosa di cui siamo estremamente orgogliosi”, ha dichiarato il direttore sportivo Michael Koblenz. “Diamo il benvenuto a chiunque sia pronto a giocare per noi, ed è anche aperto a giocare per un club con origini ebraiche e una sorta di cultura ebraica, siamo assolutamente felici di integrare le persone nelle nostre squadre”, ha aggiunto Koblenz.