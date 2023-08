Giappone-Norvegia in tv: canale, orario e streaming ottavi di finale Mondiali calcio femminile 2023

di Mattia Zucchiatti 1

Alle 10:00 di sabato 5 agosto spazio al match tra Giappone e Norvegia in occasione del secondo ottavo di finale dei Mondiali di calcio femminile, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva tv su Rai Sport, oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi offrirà una cronaca al termine della partita. Dopo il primo posto davanti alla Spagna nel girone, il Giappone vuole confermarsi sorpresa della rassegna, ma di fronte troverà una nazionale dalla grande tradizione calcistica al femminile. Occhi puntati in particolare sulle romaniste Haavie e Haug, autrice di una tripletta nell’ultimo match. Quale sarà il risultato finale? Non resta che scoprirlo alle 10:00 su Rai Sport.