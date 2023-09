Juventus Women pronta al debutto, corsa al biglietto

La Juventus Women è pronta a giocare la prima di campionato contro la Sampdoria. La partita si terrà al ‘Lamarmora’ di Biella, stadio scelto per le partite in casa della stagione 2023/2024. I biglietti per il settore ovest e la tribuna centrale sono quasi esauriti, mentre ci sono ancora seggiolini liberi nella tribuna ospiti. L’ingresso è gratuito e per ottenerli basta iscriversi a Juventus.com, per poi cliccare sulla sezione biglietteria. Ogni utente può selezionare fino a quattro biglietti, che poi verranno richiesti in formato cartaceo allo stadio.