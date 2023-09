Wta Pechino 2023, lotta con epilogo amaro per Bronzetti: perde con Krueger e non centra il main draw

Un’altra battaglia per Lucia Bronzetti, ma questa volta l‘epilogo è amaro contro Ashlyn Krueger nel turno decisivo delle qualificazioni del WTA 1000 di Pechino. La tennista romagnola dopo aver perso il primo set per 6-4 ed essersi trovata sotto 3-1 nel secondo, riesce a rimettersi in carreggiata al termine e ad aggiudicarsi il parziale centrale al quarto set point con il punteggio di 7-5. La lotta continua nel set decisivo, con Krueger che va più volte avanti di un break e l’azzurra che però risponde colpo su colpo. La statunitense non riesce a chiudere il match sul 5-4 e servizio facendosi breakkare dopo aver mancato un match point, Lucia di palle match ne annulla altre tre con la propria battuta, ma alla fine deve cedere il passo alla quinta occasione utile per Krueger che vince 6-4 5-7 6-4 e vola nel main draw.