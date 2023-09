Kudermetova-Pegula in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Tokyo 2023

Veronika Kudermetova affronterà Jessica Pegula nella finale del WTA 500 di Tokyo 2023, torneo di scena sui campi veloci della capitale nipponica. La russa si è aggiudicata il derby contro Pavlyuchenkova e questa settimana per lei ci voleva dopo un parte centrale di stagione piuttosto complicata sia sul piano fisico che su quello dei risultati. La tennista statunitense si dimostra sempre molto affidabile in questi tornei e in semifinale ha travolto in due set una Sakkari abbastanza in forma. Non può che essere considerata lei la favorita di quest’atto conclusivo.

Kudermetova e Pegula scenderanno in campo domenica 1 ottobre alle ore 05:00 italiane, quando a Tokyo saranno le 12:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finalissima tra Kudermetova e Pegula garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.