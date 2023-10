Italia-Spagna, Jenni Hermoso torna e segna: “Ritrovato il piacere del calcio, ora posso sorridere”

“La vita a volte ti riserva dei piccoli doni, e oggi ho pensato a molte persone che mi sono state vicine. Sono felice perché grazie a loro ho ritrovato il piacere del calcio”. Lo ha detto Jenni Hermoso, attaccante della Spagna femminile, intervistata dalla tv pubblica spagnola Tve dopo la vittoria delle campionesse del mondo contro l’Italia a Salerno in Nations League femminile: “Non c’è sensazione migliore che sentirsi di nuovo bene, segnando il gol della vittoria… ora posso solo sorridere!”, ha aggiunto la fantasista iberica, al rientro in nazionale dopo lo scandalo del bacio subito dal presidente della Federcalcio spagnola Rubiales durante i festeggiamenti a Sydney per la vittoria ai Mondiali, con tanto di dimissioni del numero uno federale e licenziamento del precedente ct.