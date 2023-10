LIVE – ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 84-87, Eurolega 2023/2024 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, sfida valida come 5^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Momento positivo per gli uomini di coach Banchi, che la scorsa settimana hanno ottenuto un doppio successo, contro ALBA Berlino e Stella Rossa. Ora, la trasferta francese contro una squadra che finora ha collezionato solo sconfitte; situazione che ha portato al cambio in panchina, con la nomina di Gianmarco Pozzecco. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di venerdì 27 ottobre, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

ASVEL VILLEURBANNE-VIRTUS BOLOGNA 84-87

FINE PARTITA 84-87

40’ Sbaglia la tripla del pareggio Scott sulla rimessa dopo il timeout. Rimbalzo Bologna e fallo su Mickey. 1.6 secondi alla fine. 84-87.

40’ CORDINIER! Si intrufola in area e in reverse mette due punti di importanza incalcolabile a 11 secondi dal termine. 84-87.

40’ Scott ancoraa! Tripla pesantissima che riporta a contatto i francesi! 84-85.

39’ Scott con un altro canestro bellissimo in sospensione. 81-83.

38’ Shengelia con la penetrazione e il cronometro in testa! 79-83.

38’ 2/2 per Shengelia ai liberi. 79-81.

37’ Ancora Mickeyy con la tripla! 3/3 per lui da oltre l’arco. 77-79.

36’ Triplaa di Lauvergne che risponde a Mickey. 77-76.

36’ Mickey triplaaa! 2/2 da 3 per il lungo Virtus. 74-76.

35’ Stoppatona di Mickey su Lee e transizione Bologna che trova i due punti del contro sorpasso. 72-73.

33’ Rimbalzo e Tap in di Fall. Sorpasso Asvel. 72-71.

33’ Mike Scott on fire! Tripla del -1. 70-71.

32’ TRIPLAA CON FALLO! Stupendo canestro di Cordinier. 67-70.

31’ Scott con due punti in allontanamento. Ancora parità. 65-65.

QUARTO QUARTO

30’ Contro tripla di Shengelia! 63-65.

30’ Tripla di De Colo! Avanti l’Asvel. 63-62.

29’ Assist meraviglioso di Cordinier per la schiacciata di Mickey. 60-62.

28’ 2/2 per De Colo dalla lunetta. 60-60.

28’ Splendido assist di pajola per il taglio di Belinelli che appoggia al vetro. Nuovo vantaggio Virtus. 58-60.

28’ Due triple in fila per Bologna e sorpasso! 56-58.

27’ Tripla Mickey! Primi punti della sua partita in un momento molto delicato per Bologna. 56-55.

27’ Grande penetrazione di De Colo. 56-52.

26’ Lauvergne stupendo layup dopo il lavoro col perno. 54-52.

26’ 2/2 per Cordinier ai liberi che pareggia a quota 52.

24’ back to back triple per Asvel! Paris Lee pareggia a quota 50.

23’ Tripla di Jackson! 47-48.

22’ Belinelli Tripla! Sorpasso Virtus. 44-46.

21’ Stoppata incredibile di Shengelia su Lauvergne!

21’ Shengelia con l’appoggio a tabellone. 42-41.

TERZO QUARTO

FINE PRIMO TEMPO 42-39

20’ 3/3 ai liberi per Lee. 42-39.

20’ Belinelli Tripla! Parità 39.

19’ Uscita dai blocchi di Belinelli sulla rimessa e altri due punti. 37-36.

19’ Cordinier che tripla! 35-34.

18’ Fall prende il rimbalzo sotto canestro e sigla due punti col tap in. 35-31.

17’ Shengelia ora si carica la Virtus sulle spalle. Tiro in arretramento, due punti. 31-29.

15’ Smith appoggia al vetro due punti. Buon rientro dal timeout per Bologna. 30-27.

15’ Tripla dall’angolo per l’Asvel! Parziale di 10-0. 30-25

14’ Jackson potenziale gioco da tre punti! 27-25.

14’ Palleggio, arresto, tiro di De Colo che pareggia la partita. 25-25.

13’ Tripla di De Colo! 23-25.

12’ Altra schiacciata schiacciata di Cacok! 20-25.

11’ Schiacciata di Cacok! 18-23.

SECONDO QUARTO

10’ Altra tripla Virtus! Dobric col primo canestro della sua partita. 18-21.

9’ Tripla di Pajola! 18-18.

8’ Meraviglioso gioco spalle a canestro di Shengelia. 15-15.

6’ Cordinier ancora. 9 punti per il francese. 13-13.

4’ Tripla di Lauvergne per Asvel. 9-11.

3’ Taglio alle spalle della difesa di Cordinier dalla rimessa offensiva che mette due punti e subisce fallo. 6-9.

1’ Affondo al ferro di Cordinier. Schiacciata del vantaggio Virtus. 2-4.

1’ Palla a due. Comincia la partita.

PRIMO QUARTO

Buonasera amici di SportFace appassionati di Basket e benvenuti al racconto live della partita Asvel Villeurbanne-Virtus Bologna valevole per il quinto round di Eurolega. I francesi hanno perso le prime quattro e appena cambiato allenatore ingaggiando Gianmarco Pozzecco, CT della nazionale italiana. La Virtus ha un record di 3-1 ed è reduce da tre vittorie di fila dopo la sconfitta all’esordio con Zalgiris Kaunas.