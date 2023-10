Badminton, Assoluti Junior e Under: 42 atleti sognano la tripletta

Altra giornata di gare al PalaBadminton di Milano, dove sono in corso i Campionati Italiani Junior e Under 2023 e ben 42 atleti (22 maschi e 20 femmine) sognano la tripletta nelle tre discipline diverse. Tra gli under 13 ci proveranno in nove Riccardo Aste (Junior BC Milano), Francesco Cardillo (BC Pietrarossa), Dominque De Leon (Junior BC Milano), Laura Grillo (SSV Bozen), Franzi Hellrigl (ASV Mals), Luca Bohong Li (Junior BC Milano), Emma Locatelli (Brescia Sport Più), Mara Stricker (ASV Mals) e Lisa Tschimbern (ASV Uberetsch).

Nell’under 15, invece, saranno in undici: Edoardo Aste (Junior BC Milano), Sophie Bianchi (Genova BC), Alessio Catalfamo (Le Saette), Anton Gurschler (ASV Mals), Pia Kopania (ASV Mals), Nadia Malleier (ASV Mals) Ahmad Hussain Nasir (Boccardo Novi), Mattia Occhipinti (Etna Sycula), Alice Scelfo (Le Racchette), Adrian Telfser (ASV Mals) e Margherita Tognetti (Junior BC Milano).

Tripletta ancora possibile anche nell’under 17 per dieci atleti: Zyver De Leon (Junior BC Milano), Maria Lara De March (ASV Mals), Ruben Fellin (SSV Bozen), Sofia Galimberti (ASV Uberetsch), Massimo Grotti (Modena Badminton), Anna Hell (ASV Uberetsch), Lena Kobler (ASV Mals), Katharina Koessler (SSV Bozen) Davide Izzo (Piume d’Argento) e Giuseppe Ali Anas Vitale (Gymnase).

Infine, in dodici la inseguiranno nella categoria Junior: Margor Barbosa (SSV Bozen), Luca Bellazzi (Junior BC Milano), Marco Danti (SSV Bozen), Matteo Galati (SSV Bozen), Anna Hohenneger (ASV Mals), Lisa Kleinrubatscher (ASV Uberetsch), Emmanuel Perna (Castel di Iudica), Simone Piccinin (BC Milano), Carolin Rauner (ASV Mals), David Spitaler (ASV Uberetsch), Gianna Stiglich (GS Fiamme Oro), Filippo Tarabusi (Modena Badminton).