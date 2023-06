Italia, convocate 24 giocatrici per il raduno in vista del Mondiale: il 1° luglio l’amichevole con il Marocco

Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha convocato 24 azzurre per il raduno di preparazione al Mondiale, che prenderà il via a Riscone di Brunico il 18 giugno. La Nazionale lavorerà per dieci giorni in Trentino prima di spostarsi a Ferrara, dove al Paolo Mazza andrà in scena l’amichevole del 1° luglio contro il Marocco. La partenza per la Nuova Zelanda è invece in programma il 5 luglio.

“Ferrara ha sempre sostenuto calorosamente le nostre Azzurre. Ci auguriamo che questa gara possa rappresentare, in un momento così difficile per l’Emilia Romagna, una preziosa occasione di condivisione e di amicizia nel segno dei colori azzurri” ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina ai canali ufficiali della Federcalcio. Di seguito la lista completa delle convocate.

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Federica Cafferata (Fiorentina), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Beatrice Merlo (Inter), Julie Piga (FC Fleury 91), Benedetta Orsi (Sassuolo), Chiara Robustellini (Inter), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Marta Teresa Pandini (Inter), Emma Severini (Fiorentina), Eva Schatzer (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Sampdoria), Michela Catena (Fiorentina), Benedetta Glionna (Roma), Miriam Chiara Longo (Fiorentina), Martina Piemonte (Milan).