Italia-Spagna in tv: data, orario e diretta streaming, semifinale Nations League 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Italia-Spagna, match valevole per la semifinale della UEFA Nations League 2022/2023. La Nazionale guidata da Roberto Mancini va a caccia della finale contro gli iberici dopo la mancata partecipazione al Mondiale di Qatar 2022. La Spagna, dal suo canto, vuole iniziare il nuovo corso sotto la gestione di Luis De La Fuente nel miglior modo possibile, conquistando un successo che le consentirebbe di andare a giocarsi il primo trofeo della stagione. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di giovedì 15 giugno presso l’FC Twente Stadion di Enschede e sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1; lo streaming, invece, sarà affidato a RaiPlay.