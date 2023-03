Formazioni ufficiali Roma-Barcellona, Women’s Champions League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Roma-Barcellona, match valevole per l’andata dei quarti di finale della Women’s Champions League 2022/2023. Le ragazze giallorosse, dopo l’ottima stagione disputata in campionato, vanno a caccia di un grande traguardo anche a livello internazionale. Davanti al pubblico di casa cercheranno di mettere in discesa il doppio confronto con le spagnole portando a casa una preziosa vittoria. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di martedì 21 marzo nella cornice dello stadio Olimpico. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

ROMA: Ceaser; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Serturini, Giugliano, Greggi, Haavi; Alves, Giacinti.

BARCELLONA: Panos; Bronze, Paredes, Leon, Rolfo; Bonmati, Walsh, Guijarro; Hansen, Oshoala, Paralluelo.