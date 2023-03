Scherma: l’Ucraina boicotterà i tornei con atleti russi e bielorussi

La Federscherma ucraina si è fortemente schierata contro la decisione della Federazione internazionale di reintegrare gli atelti russi e bielorussi. Per questo, la nazionale ha deciso di boicottare i tornei a cui parteciperanno questi atleti. Ecco le parole della Federazione: “La decisione presa non è solo quella di rifiutare di partecipare a duelli contro atleti russi e bielorussi in competizioni di qualsiasi livello, ma anche per atleti, allenatori e giudici ucraini di non partecipare a tornei in cui gareggeranno atleti russi o bielorussi”.

Si tratta però di una decisione importante e quasi decisiva, in qunato già ad aprile inizieranno i primi eventi di qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024.