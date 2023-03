Italia-Inghilterra, il Comune di Napoli vieta la vendita degli alcolici

Il Comune di Napoli ha disposto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche all’interno dello stadio e nelle aree limitrofe dalle ore 07 alle ore 24 di giovedì 23 marzo, giorno in cui andrà in scena Italia-Inghilterra. L’ordinanza vieta la vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta nonché il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, a titolo oneroso, presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle aree del centro, adiacenti la Stazione Marittima di Napoli, l’aeroporto di Napoli Capodichino e la stazione Fs di Napoli Centrale, dalle ore 12 di giovedì 23 marzo sino a cessate esigenze di venerdì 24 marzo.