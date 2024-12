Prosegue il countdown verso gli Europei femminili 2025, giunti all’edizione numero 14. La manifestazione è in programma nel prossimo mese di luglio, dal 2 al 27, in Svizzera. Sedici le nazionali partecipanti, che si daranno battaglia per succedere all’Inghilterra, campione in carica grazie alla vittoria nel 2022, edizione che si disputò un anno in ritardo a causa delle sovrapposizione nel calendario sportivo mondiale dopo gli slittamenti dovuti alla pandemia di Covid-19. Nella giornata odierna si sono svolti allo Swiss Tech Convention Center di Losanna i sorteggi della fase a gironi, sotto gli occhi del presidente federale Gabriele Gravina, del segretario generale Marco Brunelli e di Andrea Soncin.

I gironi sono quattro, con le prime due classificate accederanno alla fase ad eliminazione diretta con sfida secca, a partire dai quarti di finale in poi. L’Italia non si può considerare fortunata, dal momento che ha pescato le campionesse mondiali in carica della Spagna; a completare il girone il Belgio, come nella passata edizione, e il Portogallo. Le lusitane si sono qualificate grazie ai play-off, dove hanno superato Azerbaigian e Repubblica Ceca, ma il livello della squadra non è di certo paragonabile a quella della nazionale maschile. Pass strappato ai play-off anche per il Belgio, contro Grecia e Ucraina.

I gironi degli Europei femminili 2025

A: Svizzera, Norvegia, Islanda, Finlandia

B: Spagna, Portogallo, Belgio, Italia

C: Germania, Polonia, Danimarca, Svezia

D: Francia, Inghilterra, Galles, Olanda

Italia a Euro 2025: obiettivo migliorarsi

Il cammino delle azzurre nell’edizione 2022, svoltasi in Inghilterra, non fu di certo positivo. Inserite nel gruppo D, le ragazze dell’allora commissario tecnico Milena Bertolini chiusero in ultima posizione con un solo punto racimolato, frutto di un pareggio 1-1 in rimonta con l’Islanda. Prima e dopo arrivarono la pesante sconfitta per 5-1 contro la Francia all’esordio, e infine il ko 1-0 contro il Belgio, che costò l’eliminazione. Il movimento azzurro però è in costante crescita, e dal 2022 ne è passata di acqua sotto ai ponti. Con il cambio di allenatore e la firma in panchina nel settembre 2023 di Andrea Soncin, la situazione è migliorata, come testimonia la qualificazione a questo Europeo, arrivata con il primo posto nel girone.

Nella scorsa Women Nations League inoltre, l’Italia si è resa protagonista di una splendida serie di partita, tra cui spicca il successo per 3-2 contro le campionesse iridate della Spagna e prossime avversarie agli Europei. Le azzurre hanno chiuso il girone al secondo posto, guadagnandosi così la conferma nella Lega A davanti a due corazzate come Svezia e Svizzera, costrette rispettivamente ai play-out e alla retrocessione. L’obiettivo ora è confermare i segnali di crescita prima nella Nations League negli appuntamenti di febbraio, aprile e fine maggio, e poi proseguire ad Euro 2025, dove la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, che manca dal 2013, sembra essere alla portata delle ragazze del CT Soncin.

Il commento del CT Soncin sul girone di Euro 2025

Presente ai sorteggi di Losanna, il commissario tecnico Soncin ha commentato così il girone delle azzurre: “Ci attende un girone molto competitivo, ma le ragazze sono molto concentrate sul nostro cammino, consapevoli che in queste competizioni tutte le avversarie sono molto forti e organizzate“.

Poi nel dettaglio ha descritto le tre nazionali: “Affronteremo tre squadre differenti tra loro: la Spagna ormai la conosciamo bene, sarà una partita complicata ma abbiamo già dimostrato di avere le armi per metterle in difficoltà. Il Belgio è una Nazionale in grande crescita, ricca di talento e con tante giocatrici che militano in Italia, mentre il Portogallo gioca un calcio moderno e può contare su tante individualità che si stanno mettendo in mostra nei principali campionati europei. Sarà un percorso complicato, ma questo pensiero lo staranno facendo anche le nostre rivali e questo fa capire il grande lavoro svolto dalle ragazze nell’ultimo periodo. Andremo in Svizzera con grande fiducia nei nostri mezzi“.

Aumento del montepremi per gli Europei femminili 2025

Il Comitato Esecutivo Uefa, riunitosi quest’oggi a Losanna, ha deliberato l’aumento del montepremi della rassegna continentale. La cifra finale vede un aumento del 156% rispetto a quella stanziata per l’edizione 2022, e tocca la cifra record di 41 milioni di euro. Tutte le 16 squadre in gara riceveranno una quota di partecipazione fissa di 1,8 milioni di euro per la qualificazione al torneo, che rappresenta il 70% del montepremi complessivo. Il restante 30% sarà costituito da bonus di rendimento, con le squadre che riceveranno 50.000 euro per un pareggio e 100.000 euro per una vittoria nelle fasi a gironi, e bonus scaglionati per ogni fase a eliminazione diretta.

Per la prima volta nella storia del calcio femminile, le associazioni nazionali partecipanti distribuiranno alle proprie giocatrici anche una percentuale garantita dei premi, compresa tra il 30% e il 40%. Infine, i benefit per i club aumenteranno fino a 6 milioni di euro, in modo da compensare i club europei che mettono a disposizione le loro calciatrici per il torneo. Questa è l’ennesima conferma del costante impegno da parte della Uefa nel promuovere la crescita del calcio femminile in tutta Europa, con 1 miliardo di euro stanziato per lo sviluppo tra il 2024 e il 2030.