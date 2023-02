LIVE – Genk-Juventus 4-3 dopo rigori, Youth League (DIRETTA)

di Mario Boccardi 128

Alle 16:00 di mercoledì 8 febbraio Genk e Juventus scenderanno in campo in occasione dello spareggio di Youth League. Le otto squadre che hanno superato il percorso Campioni nazionali sono state sorteggiate in casa contro le seconde classificate della fase a gironi del percorso Champions League. La Juventus è tra queste ultime e la squadra di Paolo Montero cerca il pass per gli ottavi di finale. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco di questa gara da non perdere. Si gioca alla KRC Genk Arena. Riusciranno i bianconeri ad espugnare lo stadio? Scopriamolo insieme nell’arco dei novanta minuti (o forse più).

COME SEGUIRE IL MATCH

Genk-Juventus 4-3 d.c.r

Finita! Yildiz sbaglia e la Juventus è eliminata: 4-3 dopo i calci di rigore.

1-1 – Due rigori segnati nei primi quattro, uno per parte.

Fine secondo tempo: Genk-Juventus 0-0. La gara sarà decisa dai calci di rigore.

90′ – Accordati 4 minuti di recupero.

86′ – Anghelè riceve un cartellino giallo.

82′ – La Juventus preme, il Genk sembra mancare di lucidità.

75′ – Il mancino di Anghelè spacca il palo: Juventus a un millimetro dal vantaggio.

70′ – Turco subisce fallo: la Juventus tenta di resistere e di trascinare la sfida ai calci di rigore.

63′ – Espulso Boende per somma di ammonizioni: Juventus in 9 per la mezz’ora finale.

60′ – Il Genk prova a spingere approfittando della superiorità numerica.

55′ – Occasione clamorosa per Hasa, che manca il tiro tutto solo davanti al portiere.

50′ – Espulso Della Valle: la Juventus resta in 10 uomini.

46′ – Inizia il secondo tempo.

Fine primo tempo: Genk-Juventus 0-0.

45′ – Accordati 2 minuti di recupero.

40′ – Che occasione per Arabaci! Solo davanti al portiere, fallisce un non complesso tap-in al volo.

35′ – Grande chiusura di Savona su Carpe: rimessa dal fondo per la Juventus.

30′ – Martens guadagna un calcio di punizione interessante, si rivedono i belgi in attacco.

25′ – Gran botta di Hasa, ma anche stavolta non viene centrato lo specchio della porta.

20′ – Savona ci prova con il mancino: palla alta.

15′ – Mancini devia la sfera e salva la Juventus: sfuma l’occasione creata dal Genk.

10′ – I bianconeri dominano territorialmente in questo inizio di gara.

4′ – Ammonito Yildiz in casa Juventus.

1′ – Inizia la partita!