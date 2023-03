Coppa Italia femminile 2023, Roma e Juventus in finale: eliminate Milan e Inter

Sono Roma e Juventus Women le due squadre finaliste della Coppa Italia femminile 2022/2023. Questo il verdetto emerso questo pomeriggio in occasione del ritorno delle semifinali, che al termine di due match estremamente tirati hanno visto prevalere le giallorosse e le bianconere.

Grande rimonta per la Roma, che ha eliminato il Milan di Maurizio Ganz al Tre Fontane. Dopo l’1-0 dell’andata in proprio favore, le rossonere erano sembrate in grado di controllare la situazione portandosi in vantaggio anche al ritorno grazie al gol di Piemonte al 30′. Al 40′ però ecco l’1-1 delle capitoline con il colpo di testa di Andressa che riapre tutto prima dell’intervallo. Nella ripresa il Milan sfiora il gol con Adami, ma al 62′ è la Roma a segnare con Giacinti, non senza polemiche per la presenza di Guagni a terra al limite dell’area. Nel finale il Milan soffre e cerca di conquistarsi i supplementari, la Roma spreca ma alla fine dopo 11 minuti di recupero trova il gol del 3-1 che vale la finale: a firmarlo Losada, sfruttando anche una disattenzione della retroguardia milanista.

Allo Juventus Training Center invece non bastano i tempi regolamentari per decidere la sfida tra la Juventus e l’Inter. Dopo l’1-1 dell’andata, al ritorno le bianconere passano immediatamente in vantaggio alla prima azione del match con Gunnarsdottir senza però riuscire a chiudere la partita tra primo e secondo tempo. Nel finale arriva così la beffa, con l’Inter che ha il merito di non mollare e trova il pareggio al minuto 83 grazie a Chawinga. Si va così ai supplementari e al 100′ il gol di Beerensteyn vale l’accesso alla finale per le ragazze di Joe Montemurro.