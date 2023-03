Real Madrid-Espanyol, Ancelotti: “Giocato bene un match che dovevamo vincere, bravo Vinicius”

Il Real Madrid è tornato a vincere in campionato dopo i pareggi contro Atletico Madrid e Betis, sconfiggendo l’Espanyol per 3-1 grazie ai gol di Vinicius Junior, Eder Militao e Marco Asensio. I blancos, che adesso hanno 56 punti in classifica e si trovano a -6 dal Barcellona capolista, si sono ben espressi dopo un inizio difficile e Carlo Ancelotti ha così commentato la partita ai microfoni di LaLiga TV. “L’inizio non è stato così spettacolare, poi è diventata una bella partita e noi abbiamo giocato bene un match che dovevamo vincere. Oggi abbiamo giocato meglio grazie alla grande mobilità delle nostre punte e anche alla nostra abilità nel controllare il gioco. Vinicius? Non ben ho capito perché è stato ammonito: non mi sembrava che gli avversari avessero imbastito un contropiede promettente, ma fa nulla. Il suo atteggiamento è stato esemplare e ha segnato un gol fantastico”.