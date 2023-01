Coppa Italia femminile 2022/2023: Pomigliano-Roma aprirà i quarti di finale

Sta per partire la Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane, che ripartirà domani con le gare d’andata dei quarti di finale. Il programma prenderà il via alle ore 12.30 con Pomigliano-Roma, proseguirà alle 14.30 con Fiorentina-Milan e Sampdoria-Inter e si chiuderà alle 18 con il calcio d’inizio di H&D Chievo Women-Juventus. Tutti i match saranno trasmessi in diretta su TimVision. Pomigliano e Chievo – che è l’unica formazione di Serie B ad aver superato la fase a gironi – non erano mai arrivate così avanti nella competizione, mentre le altre sei squadre si erano qualificate per i quarti di finale anche nella passata edizione, vinta poi dalla Juventus che grazie al successo sulla Roma conquistò la sua seconda Coppa Italia. La formazione giallorossa – dopo la vittoria nel 2021 – sogna il bis, ma per proseguire il proprio percorso e guadagnare l’accesso alla semifinale dovrà fare i conti con l’undici di Carlo Sanchez, apparso in grande forma nelle ultime uscite. Alle 14.30 sarà il turno delle due milanesi, attese sabato dal derby in programma al ‘Vismara’. Prima di concentrarsi sull’ottava stracittadina di campionato, il Milan affronterà in trasferta la Fiorentina, mentre l’Inter farà visita alla Sampdoria.

La Viola, eliminata lo scorso anno ai quarti dall’Empoli, dovrà evitare di ripetere gli errori commessi nell’ultimo confronto col Diavolo disputato in Serie A, vinto agevolmente dalle rossonere grazie alle ispiratissime Thomas, Piemonte e Dubková. Le nerazzurre di Rita Guarino, invece, affronteranno la Samp nel suo periodo peggiore: le blucerchiate, non contando i match della fase a gironi, sono reduci da sei sconfitte consecutive e non trovano il gol da circa tre mesi. Dieci giorni fa al ‘Breda’ sono state travolte dagli acuti di Polli, Karchouni, Chawinga e Robustellini, ma mister Cincotta spera che l’atmosfera di coppa possa aiutare le sue calciatrici a superare questa crisi di gioco e risultati. Alle 18 le campionesse in carica della Juve faranno il loro ingresso nello stadio ‘Olivieri’ di Verona, per affrontare l’H&D Chievo Women, tornato in piena corsa per la promozione in Serie A. La speranza delle gialloblu è di riuscire a tenere in piedi il discorso qualificazione fino alla gara di ritorno, che come per le altre tre sfide si disputerà mercoledì 8 febbraio.