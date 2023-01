Copa del Rey, polemiche verso il derby Real-Atlético: solo 334 biglietti per gli ospiti al Bernabeu

Polemiche a pochi giorni dal derby di Copa del Rey tra Real ed Atlético Madrid, in programma giovedì 26 gennaio nei quarti di finale. La società di Florentino Perez, che giocherà in casa la sfida, ha messo in vendita solo 334 biglietti per il Bernabeu ai tifosi ospiti, un numero ben lontano dalla richiesta di 4.002 effettuata dai soci dei Colchoneros. Il Real Madrid non ha l’obbligo di concedere più biglietti all’Atlético, visto che non ci sono regolamenti in Liga o in Copa del Rey che lo specifichino. A differenza di quanto succede nelle Coppe europee, dove i club sono obbligati a cedere una percentuale della loro capienza ai tifosi ospiti.