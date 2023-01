Arabia Saudita, il segretario generale della Federcalcio: “Ci piacerebbe vedere Cristiano Ronaldo e Messi insieme”

Cristiano Ronaldo è stato solo il primo step, l’Arabia Saudita punta in grande e gli obiettivi sono chiari verso la candidatura per i Mondiali 2030. Lo spiega il segretario generale della Federcalcio, Ibrahim Alkassim, nelle parole riportate da Sky Sports Uk: “Al momento non so nulla circa un possibile arrivo di Messi. Ma non lo nascondo, come Federcalcio lo vorremmo avere un giorno nel nostro campionato. La nostra idea è quella di migliorarci sempre e ovviamente ci piacerebbe vedere Cristiano Ronaldo e Messi ancora nello stesso torneo. Ma al momento non sappiamo nulla”.