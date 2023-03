Arbitro picchiato in Liguria: è il secondo in pochi giorni

Altro brutto episodio in Liguria. A pochi giorni dal pestaggio di un direttore di gara di 18 anni, aggredito da un dirigente di 44 anni in una partita di Under 14 a Genova tra Nuova Oregina e Anpi Casazza, un altro arbitro è stato picchiato durante la gara di Seconda Categoria tra Recco e Atletico San Salvatore. Il pareggio della squadra ospite al 51′ aveva scatenato le ire del presidente del Recco Stefanelli, che è entrato in campo e raggiunto il centro del terreno di gioco ha colpito l’arbitro. Il giudice sportivo ha deciso di squalificare Stefanelli per tre anni, fino al 30 giugno 2026, e di dare la partita persa a tavolino al Recco.