Primavera 2: il Monza batte l’Ascoli ai rigori ed è in Primavera 1

Il Monza vince la finale playoff del campionato di Primavera 2, battendo ai calci di rigore l’Ascoli per 7-5 e conquistando la promozione in Primavera 1. Al Picchio Village, la partita si è decisa ai calci di rigore, dopo che il 2-2 dei tempi regolamentari, con le reti segnate tutte nel primo tempo. Altri due gol, uno per parte, durante i supplementari per il 3-3 finale. Decisiva la parata di Mazza su Cosimi, con il palo colpito da Bando che permette ai brianzoli di guadagnarsi ai rigori l’accesso alla prossima Primavera 1.