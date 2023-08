Caso Spagna, Hermoso ironizza con un tatuaggio a Ibiza: “Non c’è estate senza un bacio” (FOTO)

Jenni Hermoso fa ironia sui social sullo scandalo che è montato in Spagna per il bacio che, senza consenso, le ha dato il presidente federale Rubiales durante la premiazione per la vittoria dei Mondiali femminili. Durante le vacanze a Ibizia, la giocatrice ha postato su Instagram una foto in cui mostra un finto tatuaggio, una decalcomania sulla sua gamba, con la scritta: “Non c’è estate senza un bacio”, riferimento anche al ‘Beso Beach Ibiza’, un locale di moda a Las Salinas.