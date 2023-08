Caso Rubiales, Amnesty International difende Hermoso: “Non può giustificarsi in nessuno modo”

Anche Amnistia Internacional, la sezione spagnola di Amnesty International, scende in campo per manifestare il proprio supporto nei confronti di Jennifer Hermoso, la calciatrice baciata senza consenso dal presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales. L’organizzazione ha definito il comportamento del dirigente “una forma di violenza sessuale che non può giustificarsi in nessun modo”, chiedendo “misure esemplari” nei suoi confronti.

Il portavoce di Amnistia Internacional, Carlos de las Heras, ha parlato del caso che continua a tenere banco: “La Rfef deve adottare misure urgenti investigando in maniera adeguata l’accaduto, ponendo il focus sulla protezione della calciatrice. In caso contrario, AI reclama al Consiglio Superiore dello Sport di adottare misure adeguate per assicurare una politica di tolleranza zero rispetto alla violenza sessuale nello sport”.