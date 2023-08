Calciomercato, scatto Monaco per Balogun: vicino l’accordo verbale con l’Arsenal

Folarin Balogun è molto vicino al ritorno in Francia, dopo aver vestito la maglia del Reims nella scorsa stagione. Stavolta, però, dovrebbe farlo al Monaco, che ha di fatto trovato l’accordo verbale con l’Arsenal per l’attaccante. A riportarlo è Sky Sports Uk, secondo cui il giocatore (che non si sta più allenando con i Gunners) sarebbe felice di tornare in Ligue 1. Resta da trovare l’intesa economica, con l’Arsenal che chiede 50 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro). A breve il club del Principato dovrebbe dunque avanzare una proposta per poi – salvo sorprese – accogliere Balogun. Niente da fare per tutte le altre squadre a cui il giocatore era stato accostato, tra cui l’Inter.