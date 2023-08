F1 GP Olanda 2023, Sainz: “Mancata costanza, questa Ferrari ha ancora un lato sconosciuto”

“Durante questa prima parte di stagione è mancata la costanza giusta nelle prestazioni, per questo cercheremo di fare meglio anche per favorire gli sviluppi per il 2024. In queste vacanze mi sono rilassato molto, ma mai fermato del tutto. Sono comunque rimasto concentrato su questa seconda parte di stagione in cui lo spirito dovrà essere diverso. Cercheremo, già da questo weekend, di provare qualcosa di nuovo nelle prove libere e migliorare anche gli sviluppi per la macchina dell’anno prossimo”. Così il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, nella conferenza stampa del giovedì prima del weekend di gara del Gp di Olanda di F1: “Non è un segreto che quest’anno sia mancata costanza. Spesso non siamo riusciti a prevedere in quali tracciati saremmo potuti essere competitivi e in quali no. Ciò dimostra che la macchina ha qualche aspetto intrinseco ancora a noi sconosciuto e che dobbiamo cercare di comprendere meglio. Il lato positivo resta comunque il filotto di buone prestazioni in qualifica, dove sia io che Leclerc sappiamo di poter fare bene. Mancano ancora dieci gare, ci sarà dunque il tempo per fare bene e conquistare una vittoria”.