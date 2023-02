Volley, Malagò: “Egonu bravissima a Sanremo, sono convinto che sarà protagonista in Nazionale”

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato a margine della presentazione del trofeo Volley-Scuola dell’intervento di Paola Egonu al Festival di Sanremo 2023: “Sono sicuro che tornerà a essere una delle protagoniste della nostra Nazionale. Tuttavia il suo ritorno in squadra non è un tema che mi compete, ma spetta ai tecnici“. Malagò ha poi elogiato l’atleta padovana: “E’ stata bravissima, dicendo cose in maniera moderata. Sono felice delle sue parole e del grande messaggio, sia io che lei sappiamo quanto io mi sia adoperato a lungo per far sì che andasse a Sanremo“.