A Buenos Aires prosegue la Coppa del Mondo di tiro a segno, con il primo turno di qualificazione di pistola automatica da 25 metri in scena nel poligono argentino. Riccardo Mazzetti e Massimo Spinella iniziano bene la prova e dopo i primi piattelli vanta uno score di 290/300, che vale la sesta piazza. L’azzurro firma tre buone serie da 97, 94 e 99 punti. Mazzetti ambisce a riconfermarsi domani, cosa che gli consentirebbe di accedere alla finale. Spinella andrà invece a caccia della rimonta. Il calabrese ha ottenuto la decima posizione con un 288/300. Il finalista dei Giochi di Parigi 2024 ha iniziato con due ottime serie da 99 e 97 punti, ma ha perso terreno con il 92 finale. Al momento, la classificata è guidata dall’indiano Gurpreet Singh, artefice di uno score di 293/300.

Il secondo e decisivo round di qualificazione andrà in scena domani, dalle 14:30 italiane alle 18:00. La sessione consegnerà i sei pass per la finale, in programma alle 19:00.“Non è stata una giornata facile – ha affermato il tecnico della nazionale Flavio Erriu -. Tutti i partecipanti hanno dovuto fare i conti con il vento. Ci siamo difesi al meglio e domani ce la possiamo giocare per provare ad accedere alla finale”.

WANG ZIFEI VINCE NEI 10M DI CARABINA AD ARIA COMPRESSA

Wang Zifei ha ottenuto la vittoria nella finale femminile di carabina ad aria compressa da 1o metri, conquistando il suo primo titolo di Coppa del Mondo. La diciottenne cinese ha ottenuto uno score di 254.1, mancando di solo 0.4 il record mondiale detenuto dalla connazionale Huang Yuting. Il podio è stato completato dalla sudcoreana Kwon Eunji con 253.1 e dalla svizzera Audrey Gogniat, medaglia di bronzo olimpica che ha ottenuto il terzo. La rassegna proseguirà domani con le finali della pistola ad aria compressa femminile da dieci metri.