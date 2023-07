Calcio femminile, la nazionale del Brasile omaggia i manifestanti iraniani con una scritta sull’aereo

In occasione dei Mondiali femminili di calcio, la Nazionale del Brasile è sbarcata in Australia a bordo di un aereo che presentava un’enorme scritta. “Nessuna donna dovrebbe essere costretta a coprirsi la testa” si legge, al fianco di un’immagine di Masha Amini, arrestata lo scorso anno in Iran per essersi rifiutata di indossare il velo e morta in seguito alle violenze della polizia. La nazionale brasiliana ha voluto omaggiare anche Amir Nasr Azadani, calciatore iraniano arrestato dopo aver mostrato la propria vicinanza ai manifestanti, con la scritta “Nessun uomo dovrebbe essere impiccato per aver detto questo“.