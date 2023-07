Psg, ufficiale: Galtier non è più l’allenatore, risoluzione consensuale

La notizia era nell’aria, da pochi minuti è ufficiale: Christophe Galtier non è più l’allenatore del Psg. Dopo appena un anno, in cui ha vinto seppur faticando la Ligue 1 ed è stato eliminato anzitempo dalla Champions League, a pochi giorni dal suo stato di fermo per l’accusa di discriminazione razziale, il tecnico francese ha risolto consensualmente il contratto col club parigino, che di fatto lo ha silurato, salutandolo con un Merci sui social.

Le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2023