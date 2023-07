Toronto, Bernardeschi perde le staffe: rifila una testata a un avversario e viene espulso

Continua il momento no del Toronto FC, sconfitto 4-0 dall’Orlando City e ormai al quarto ko di fila. Protagonista in negativo dell’incontro Federico Bernardeschi, che al 63′, sul punteggio di 2-0, ha ricevuto un cartellino rosso. Il motivo? Una testata rifilata a un giocatore avversario, Wilder Cartagena, che dopo un’accesa discussione con l’italiano è stato colpito al volto ed è finito per terra. Inevitabile la decisione del direttore di gara di sanzionare Bernardeschi e cacciarlo dal campo. Per l’ex Juventus si tratta della prima espulsione in 36 partite con la maglia del Toronto.

Federico Bernardeschi red card against Orlando City. Toronto FC down 2-0.

Likely on their way to their fourth straight loss, if result holds. Would be one win in their last 12 matches. pic.twitter.com/5wDUiUnNEP

— Tom Bogert (@tombogert) July 5, 2023