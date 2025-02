Mirra Andreeva vola in finale nel Wta 1000 di Dubai. La classe 2007 vince una partita che sembrava persa contro la testa di serie numero 6 Elena Rybakina. 6-4 4-6 6-3 lo score in favore della russa che, dopo due ore e 16 minuti di lotta, centra la prima finale stagionale dopo i ko con Sabalenka prima a Brisbane (semifinale) e poi agli Australian Open (ottavi di finale). Dopo due set piuttosto regolare e con servizi piuttosto affidabili, nel terzo parziale calano le energie e scendono le percentuali in battuta. Rybakina si porta avanti di un break sul 3-1 con una Andreeva piuttosto nervosa. La 17enne numero 12 del seeding reagisce alla grande e riporta il set on serve sul 3-2 e pareggia i conti sul 3-3. La kazaka accusa il colpo e subisce break a 15 mandando l’avversaria a servire per il 5-3. Un paio di errori sciagurati e Andreeva si trova in un amen sotto 0-40. La partita mentalmente si chiude nell’ottavo game con la risalita della russa, che si salva ai vantaggi e chiude i conti togliendo per la terza volta consecutiva il servizio a Rybakina. Successo di carattere per la numero 14 del mondo, che se dovesse trionfare in finale entrerebbe di gran carriera in top ten superando sia Paula Badosa (10ª a 3698) che Emma Navarro (9ª a 3704). In caso di sconfitta nell’ultimo atto, da lunedì sarebbe 11 del mondo con 3370 punti. Andreeva si presenterà in finale con un solo set perso in cinque partite. Prima del match di oggi erano arrivati tutti successi per 2-0 contro Avanesyan, Vondrousova, Stearns e Swiatek. Delusione per Rybakina manca il sorpasso su Jasmine Paolini e resta al settimo posto con 4328 punti.

Tauson in finale

Clara Tauson non si ferma e batte in tre set la testa di serie numero 14 Karolina Muchova. 6-4 6-7(4) 6-3 il punteggio a favore della danese, che domani andrà a caccia del secondo titolo stagionale dopo l’affermazione ad Auckland contro Osaka. Altra grande prestazione al servizio della danese, che ha smazzato 9 ace (tutti negli ultimi due set) e ha vinto il 74% dei punti sulla prima. Best ranking di Tauson che continua a salire. Da lunedì la classe 2002 sarà almeno 23 del mondo con 2069 punti. Se dovesse vincere in finale contro Andreeva entrerebbe in top 20 piazzandosi al 17° posto con 2419 punti. Ko Muchova, che resta ferma in 15ª posizione Wta con 2734 punti.