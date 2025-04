Il calcio si prepara ad assistere a un altro scossone, dopo i numerosi esoneri occorsi durante la stagione in pieno svolgimento: il ritorno dell’allenatore ha del clamoroso.

Hanno fatto sicuramente rumore gli addii di Paulo Fonseca e di Daniele De Rossi nella prima parte della stagione, poi, pochi giorni fa, è arrivato il ben servito anche per Thiago Motta. Sono quasi 80 gli esoneri di quest’anno contando le tre leghe del calcio italiano e se poi consideriamo anche i terremoti legati a squalifiche e penalizzazioni, allora nel nostro Paese c’è proprio da tenersi occupati.

A poche giornate dal termine del campionato le società cominciano a fare i conti con la matematica, sia nel bene, sia nel male. E’ il caso di chi si trova in piena lotta Champions League, ma non sono da meno le tante compagini impegnate in una corsa contro il tempo per raggiungere la salvezza. In Serie A, così come in Serie B, si traggono le prime conclusioni e l’ultima giornata disputata rischia di far saltare la prossima panchina. Nel campionato cadetto la lotta è serrata, con ben 8 squadre racchiuse in 9 punti, con Cosenza e Salernitana che non se la passano per niente bene.

Il KO contro il Palermo costa caro, Breda ai saluti

La sconfitta contro il Palermo potrebbe costare caro a Roberto Breda, attualmente sulla panchina della Salernitana. Dopo il ko contro i rosanero, in casa granata si stanno vivendo ore di profonda riflessione, con la possibilità concreta di un nuovo avvicendamento tecnico. I numeri, d’altronde, parlano chiaro: la Salernitana è penultima in classifica con soli 30 punti in 31 giornate, e anche se la zona playout è distante appena due lunghezze, la salvezza diretta rimane a quattro punti. L’illusione di un rilancio, generata dalla vittoria contro il Modena e dal pareggio a Bari, è durata poco.

Il passo falso con il Palermo ha riaperto le crepe già evidenti in una stagione complicata, segnata da scelte tecniche altalenanti e da una continuità mai trovata. Non è da escludere, dunque, che la dirigenza possa decidere per un cambio immediato. Tra i nomi che tornano in orbita granata c’è quello di Giovanni Martusciello, già alla guida della squadra a inizio stagione prima dell’arrivo di Colantuono e, successivamente, dello stesso Breda. Il suo ritorno non è un’ipotesi remota: la società starebbe valutando se affidarsi nuovamente a un volto conosciuto per tentare la disperata rincorsa alla salvezza. La decisione è attesa a stretto giro.