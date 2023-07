Argentina, gli ultras del Velez al centro sportivo aggrediscono i giocatori

Clamoroso quello che è successo in Argentina. Momenti di grande panico e di grande paura si sono affermati al Centro Sportivo del Velez, luogo in cui i giocatori del club hanno subito l’aggressione degli ultras della squadra. Dopo la sconfitta contro l’Huracan il club è in crisi di risultati che hanno mosso l’ira dei tifosi.

Gli ultras, riporta “Olè“, sono fuggiti prima dell’arrivo della polizia e già lo scorso giugno si erano presentati al centro sportivo, interrompendo l’allenamento e scuotendo i giocatori ma solo a parole. Ora, però, sono andati oltre. Dopo la sommossa, alcuni giocatori cardine del progetto del Velez, come Gianluca Prestianni e Francisco Ortega, avrebbero chiesto di essere ceduti dopo quanto successo.