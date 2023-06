Giochi Europei Cracovia 2023, scherma: argento dell’Italia femminile a squadre nella sciabola

Medaglia d’argento per l’Italia femminile a squadre della sciabola nell’ultima gara di scherma ai Giochi Europei di Cracovia 2023. Le azzurre, dopo il bronzo nella spada maschile, salgono di nuovo sulle pedane polacche e vengono però battute in finale dalla Francia per 45-38. Arriva comunque un prestigiosissimo secondo gradino del podio per Rossella Gregorio, Martina Criscio, Eloisa Passaro e Chiara Mormile. Arrivano sei medaglie in altrettante prove a squadre, alle quali si sommano le dieci conquistate nell’Europeo individuale di Plovdiv, pertanto sono 16 medaglie in appena dodici gare continentali, il record di Antalya è ampiamente battuto.