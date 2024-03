Calcio femminile: domani il sorteggio delle qualificazioni agli Europei 2025

Tra meno di 24 ore l’Italia scoprirà i nomi delle avversarie che incontrerà nel percorso di qualificazione a Euro2025. Il sorteggio è in programma domani alle ore 13 a Nyon, e vi prenderà parte il CT della Nazionale femminile Andrea Soncin. Con il nuovo format le nazionali saranno divise in tre leghe – Lega A e B a 16 squadre, Lega C a 19 squadre – in base al piazzamento conseguito nella prima edizione della competizione Uefa e verranno formati dei gironi da quattro o tre squadre (Lega C). Le Azzurre, seconde dietro alla Spagna nel raggruppamento di cui facevano parte anche Svezia e Svizzera, ripartiranno nuovamente dalla Lega A e saranno inserite in un girone in cui la testa di serie sarà una tra Spagna, Francia, Germania o Paesi Bassi (vincitrici dei rispettivi gironi di Nations League).

Le nuove qualificazioni si disputeranno da aprile a dicembre 2024 e decreteranno le 15 squadre che parteciperanno all’Europeo che si disputerà in Svizzera. Le prime due di ogni raggruppamento della Lega A otterranno il pass per la fase finale del torneo, mentre gli altri sette posti verranno decisi da due turni di spareggi. La classifica di ogni girone determinerà anche le promozioni e le retrocessioni della prossima edizione della Nations League, che darà il via al ciclo 2025-27: le vincitrici, le seconde e le terze classificate della Lega A restano in Lega A; le seconde classificate e le tre migliori terze della Lega B restano in Lega B; le seconde, le terze e le quarte classificate della Lega C restano in Lega C; le vincitrici delle Leghe B e C vengono promosse nella lega superiore, mentre tutte le quarte classificate delle Leghe A e B e la terza classificata con la peggiore classifica della Lega B retrocedono nella lega inferiore.