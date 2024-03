Sci alpino, Brignone si gode i record: “Per me sono motivo d’orgoglio, ma non ho ancora finito”

Vittoria n°25 per Federica Brignone, che ieri a Kvitfjell in Super-G ha aggiunto un altro successo alla sua straordinaria carriera. “Questi record sono incredibili, per me sono motivo d’orgoglio, ma guarderò i numeri solo quando dirò basta e appenderò gli sci da gara al chiodo”, ha dichiarato l’azzurra ai microfoni di Sky Sport dopo aver superato sia Sofia Goggia che Gustav Thoeni, fermi a quota 24. “Io sono malata di sport – dice la campionessa valdostana – seguo le statistiche di tutti, ma per quello che mi riguarda finché non avrò finito non voglio tirare una riga. Spero di continuare a migliorare questi primati, penso e spero di fare ancora bei risultati. Non ho ancora finito”. In classifica davanti ha Lara Gut che “sta facendo uan stagione incredibile, ha vinto tantissimo, per ora io sono molto soddisfatta di quanto ho fatto”.