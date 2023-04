Calcio femminile, Capitta: “Una persona mi interessa per come è, indipendentemente dal genere”

La giocatrice della Roma Calcio femminile in Serie C, Chiara Capitta, nel corso di un confronto sui social con i propri followers, ha risposte a delle domande inerenti il suo orientamento sessuale: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale, potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”. L’atleta, nota al pubblico anche perché è la figlia di Lorella Cuccarini, è nata nel 2000 e gioca a calcio da quando aveva 12 anni con quella società, ma ha avuto esperienze anche con la nazionale Under 15, e ora come difensore centrale.