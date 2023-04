Premier League 2022/23: il Liverpool si avvicina alla zona europa. Sconfitto ancora il Chelsea

Il Liverpool tenta la risalita verso la zona europa, il West Ham torna alla sconfitta. Termina 1-2 la sfida del London Stadium. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 12esimo minuto grazie allo scambio tra Antonio e Paqueta, è quest’ultimo a ritrovarsi davanti allo specchio della porta e non sbagliare calciando sulla sinistra. Bastano solo 5 minuti però per tornare al pareggio, Gakpo riceve bene da Alexander-Arnold e conclude in porta dalla lunga distanza. A mettere il sigillo sul match è però Matip al 67esimo grazie al corner battuto in area da Robertson, il difensore camerunese stacca bene di testa e insacca sotto al sette di sinistra. Termina 1-2 per la formazione di Klopp.

Il Nottingham ribalta il risultato e vince contro il Brighton. Prima frazione a ritmi altissimi, un rigore sbagliato e un autogol: terminano però in pareggio i primi 45 minuti regolamentari. Ma andiamo con ordine, sono i padroni di casa ad avere all’11esimo minuto l’occasione del vantaggio con un rigore concesso dal direttore di gara per la trattenuta di Estupinan in area. Sul dischetto si posiziona Johnson che non riesce a beffare Steele, impegnatosi in una parata eccezionale. E’ così che al 38esimo gli ospiti siglano il vantaggio con un rimbalzo favorevole terminato sui piedi di Buonanotte che, da due passi, ribadisce in rete. Poi, l’amarezza targata Gross: è il difensore a firmare un autogol e riportare il match in pareggio, con un tentativo errato di retropassaggio. Ne approfitta quindi i padroni di casa firmando il sorpasso al 69esimo con Danilo e l’allungo con un rigore sul finale battuto da Gibbs-White. Il Nottingham batte quindi per 3-1 il Brighton e si allontana momentaneamente dalla retrocessione diretta.

Ancora una sconfitta per il Chelsea che colleziona la 13esima sconfitta stagionale, questa volta contro il Brentford. A firmare il vantaggio degli ospiti è Azpilicueta con autogol, l’esterno numero 28 viene colpito fortunosamente, la palla cambia direzione e si insacca in rete. I padroni di casa non riescono a rimediare all’erroraccio, e restano in svantaggio fino ai minuti finali quando la formazione di Frank firma il raddoppio: è Mbeumo a concludere in porta, firmando il definitivo 0-2 allo Stamford Bridge.