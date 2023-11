Fiorentina, Christensen: “Viola Park miglior centro sportivo mai visto”

Intervistato nei canali ufficiali del club, il portiere della Fiorentina Oliver Christensen, ha parlato di come stia proseguendo la sua esperienza viola. Queste le sue parole: “Mi sento bene, sento molto l’affetto delle persone. Non mangio molta carne, l’ho provata una volta ed è buonissima. All’estero la Fiorentina è molto conosciuta, in Danimarca è famosa per via di Jorgensen e Kroldrup. Il ‘Viola Park’ è fantastico, è il miglior centro sportivo che abbia mai visto. Sto provando ad imparare e affinare la lingua italiana, con i preparatori provo sempre a parlare italiano e con i difensori riusciamo a capirci“.