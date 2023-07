Formazioni ufficiali Spagna-Svizzera, Europei Under 21 2023

Le formazioni ufficiali di Spagna e Svizzera, sfida valida i quarti di finale degli Europei Under 21 2023. Una chiara favorita in questo incontro ed è la Spagna, che punta a vincere la manifestazione ed ha un bottino piuttosto invidiabile nelle precedenti edizioni del torneo. Anche nella fase a gironi l’ha dimostrato, con due vittorie e un pareggio, mentre gli elvetici sono usciti indenni dal girone che vedeva presente l’Italia nonostante due sconfitte in tre incontri. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di sabato 1 luglio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAGNA-SVIZZERA

SPAGNA: in attesa

SVIZZERA: in attesa